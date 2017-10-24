Ранее судимый тольяттинец украл радиатор с автокрана

Житель Ставропольского района сообщил в полицию о хищении радиатора системы охлаждения с автокрана. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

На месте происшествия полицейские установили,  что хищение произошло путём демонтажа креплений радиатора в моторном отсеке.

Опросив возможных свидетелей преступления, оперативники вышли на след злоумышленника и задержали его в кратчайшие сроки. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний житель Тольятти. Мужчина вину свою признал, в содеянном раскаялся, сообщили в облГлавке.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам кражи, за которую мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Похищенное изъято.
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  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 24.10.2017 10:45 [118] (0)
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