Ранее судимый тольяттинец украл радиатор с автокрана

Житель Ставропольского района сообщил в полицию о хищении радиатора системы охлаждения с автокрана. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

На месте происшествия полицейские установили, что хищение произошло путём демонтажа креплений радиатора в моторном отсеке.

Опросив возможных свидетелей преступления, оперативники вышли на след злоумышленника и задержали его в кратчайшие сроки. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний житель Тольятти. Мужчина вину свою признал, в содеянном раскаялся, сообщили в облГлавке.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам кражи, за которую мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Похищенное изъято.