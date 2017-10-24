В Тольятти идет завершающая стадия ремонта дорог

В администрации Тольятти подвели промежуточные итоги ремонта городских магистралей.

Работы по самому крупному контракту на сумму 843 млн руб. выполнены на 90%. Из 16 магистралей полностью закончен ремонт на восьми объектах: на Фабричном проезде, на улицах Ботанической, Баныкина, Лесной, Карла Маркса, Комсомольской, Гидростроевской, Кунеевской.

По второму контракту на сумму 210 млн руб. будут отремонтированы 19 дорог. В настоящий момент в ремонте находятся 11 объектов, на семи работы выполнены, к одному еще не приступали, сообщили в горадминистрации. Общий процент исполнения работ по контракту составляет 84%. Фактически завершен ремонт на ул. Транспортной, Окраинной, Ленинградской, Тимирязева, Раздольной, Параллельной, а также ремонт дороги от Комсомольского шоссе до яхт-клуба «Дружба».

Что касается внутриквартального ремонта, сейчас в работе находятся 10 объектов, на 11 ремонт завершен. До конца текущего года планируется отремонтировать 36 объектов на сумму 93,5 млн рублей. Пока намеченный объем работ исполнен на 44%.

В 2017 году на ремонт магистральных и внутриквартальных дорог города выделено порядка 1,5 млрд рублей.