АВТОВАЗ нарастил экспорт и собирается перезапустить производство в Египте

С начала 2017 года АВТОВАЗ нарастил экспорт своих автомобилей в 1,6 раза, до 18,2 тыс., сообщил глава предприятия Николя Мор.

"В этом году 18 тыс. перейдут от 23 до 24 тыс. за весь год, будет значительный рост в сравнении с прошлым годом", - приводит ТАСС слова Мора.

Он сообщил, что объемы продаж в Белоруссии и Европе растут, компания ведет работу с Азербайджаном. В этом году АВТОВАЗ начинает работать с Кубой и Иорданией. Кроме того, компания изучает новые возможности экспорта в Ливан. В ближайшие годы объемы экспорта будут увеличиваться, выразил надежду Николя Мор.

Он также рассказал о том, что компания планирует перезапустить производство в Египте в начале следующего года. Ранее партнер компании в Египте Al Amal Co прекратил массовое производство в апреле 2017 года.

"На сегодняшний день сборка из машинокомплектов здесь ограничена с точки зрения объемов производства, но мы рассматриваем перезапуск этой программы. У нас есть Казахстан, есть Египет, также мы изучаем и другие возможности", - сказал Мор. - Мы возобновим эту сборку с Granta. А потом - если будет потребность по увеличению, по расширению продуктовой линейки. Мы будем обсуждать это с партнером".

Фото: АВТОВАЗ