В Тольятти завершается прием заявок на гранты программы «Формула хороших дел»

СИБУР напоминает, что заявки на конкурс социально значимых проектов в городах реализации благотворительной программы «Формула хороших дел» принимаются до 31 октября 2017 года.

В 2017 году в регламент конкурса были внесены изменения, касающиеся приоритетных проектов в рамках шести направлений программы. Повышенное внимание будет уделено благоустройству общедоступных городских территорий, созданию дополнительных возможностей для обучения и развития детей дошкольного и младшего школьного возраста в районах городов, борьбе с мусором и рекультивации территорий.

К участию приглашаются государственные и муниципальные учреждения социальной сферы, а также некоммерческие организации в городах реализации программы «Формула хороших дел».

Вся необходимая информация о требованиях к оформлению заявки и о критериях оценки представленных проектов доступна на сайте благотворительной программы «Формула хороших дел» www.formula-hd.ru, раздел «О конкурсе».