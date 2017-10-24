Тольяттинец попытался скрыться от патруля Росгвардии на краденом велосипеде

В Тольятти сотрудники Росгвардии по горячим следам раскрыли кражу велосипеда в Автозаводском районе.

На Московском проспекте патруль обратили внимание на молодого человека на велосипеде. Увидев автомобиль Росгвардии, он попытался скрыться, но стражи правопорядка остановили велосипедиста, чтобы выяснить причину такого поведения.

24-летний тольяттинец не стал отпираться и честно признался, что велосипед он украл из подъезда дома на улице Дзержинского.

Патрульные передали задержанного полиции, где выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Похищенный велосипед был возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам кражи.