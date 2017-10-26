Тольяттинка выиграла чемпионат России в олимпийских классах яхт

В Сочи прошла главная регата страны в олимпийских классах яхт, в которой приняли участие тольяттинские спортсмены.

Спортсменка тольяттинской СДЮСШОР «Жигули» Маргарита Камаева стала чемпионкой страны в классе «49-й FX». В классе «49-й» Кирилл Ельчанинов занял 5 место, а в классе «Финн» наши парни показали следующие результаты: Алексей Кольцов – 16 место, Виталий Куваев –  17 место, Илья Калашников –  25 место.

Чемпионат России-2017 завершен, регата являлась отборочной для попадания в сборную страны и наши яхтсмены в этой регате показали хороший результат, отметили в управлении физкультуры и спорта городской администрации.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 24.10.2017 13:04 [82] (0)
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