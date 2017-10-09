ДКИТ приглашает тольяттинцев на танцевальные вечера

Дворец культуры, искусства и творчества приглашает гостей и жителей нашего города окунуться в атмосферу уюта, праздника и легкой романтики.

Каждую субботу и воскресенье в танцевальном зале крупнейшего учреждения культуры в Тольятти проходят творческие вечера: «Хорошее настроение» (кому за 30…) и «А музыка звучит» (кому за 50).

В эти дни горожане смогут потанцевать, послушать живую музыку и просто приятно пообщаться.

Суббота
Танцевальный вечер «Хорошее настроение» (кому за 30…) 
Начало в 19.00.

Стоимость входного билета - 150 рублей. 

Воскресенье 
Танцевальный вечер «А музыка звучит» (кому за 50). 
Начало в 16.00.

Стоимость входного билета - 100 рублей.

В роли ведущего на вечерах выступает известный в городе исполнитель и музыкант Виктор Трубников.
  1. Культура
  2. TLT.ru
  3. 24.10.2017 13:25 [54] (0)
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