ДКИТ приглашает тольяттинцев на танцевальные вечера

Дворец культуры, искусства и творчества приглашает гостей и жителей нашего города окунуться в атмосферу уюта, праздника и легкой романтики.

Каждую субботу и воскресенье в танцевальном зале крупнейшего учреждения культуры в Тольятти проходят творческие вечера: «Хорошее настроение» (кому за 30…) и «А музыка звучит» (кому за 50).

В эти дни горожане смогут потанцевать, послушать живую музыку и просто приятно пообщаться.

Суббота

Танцевальный вечер «Хорошее настроение» (кому за 30…)

Начало в 19.00.

Стоимость входного билета - 150 рублей.

Воскресенье

Танцевальный вечер «А музыка звучит» (кому за 50).

Начало в 16.00.

Стоимость входного билета - 100 рублей.

В роли ведущего на вечерах выступает известный в городе исполнитель и музыкант Виктор Трубников.