Тольяттинцев просят быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды

Сотрудники ГИБДД информируют, что на большей территории Самарской области наблюдается снегопад. В этой связи Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных и резких маневров, не превышать скоростной режим, так как в условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают.

Более внимательными водителям необходимо быть в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Ни в коем случае нельзя осуществлять движение в снегопад, если у вас не исправны стеклоочистители или световые приборы сильно загрязнены, особенно в темное время суток. При эксплуатации автомобиля необходимо использовать зимние шины.

Пешеходам рекомендуется быть внимательными и осторожными на проезжей части. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.

Напомним, сегодня ночью в пригороде Тольятти произошла серьезная авария с большегрузом.