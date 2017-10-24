АВТОВАЗ готовится к старту продаж универсалов Lada Vesta

Ряд дилерских центров уже в конце следующей недели проведет День LADA, в рамках которого посетителям представят универсалаЛада Веста и его кроссовую версию, а также начнут их официальные продажи.

В случае с универсалами LADA Vesta АВТОВАЗ решил отказаться от идеи проведения во всех дилерских центрах страны мероприятия по типу #VestaNight, когда продажи модели начались по всей России в одно астрономическое время.

Для проведения презентации универсалов Лада Веста и начала их продаж АВТОВАЗ дилерам рекомендовал организовать День LADA. Это мероприятие предлагается провести в одну из трех дат. Первая из них – это 4 ноября, сообщает Лада Веста Клуб.

Для Дня LADA, в рамках которого состоится презентация и старт продаж универсалов Лада Веста, каждый дилер на свое усмотрение готовит развлекательную программу. Посетители смогут не только приобрести новинки АВТОВАЗа, но еще оценить актуальный модельный ряд LADA на тест-драйве, принять участие в конкурсах, викторинах и розыгрышах, получить выгодные предложения на покупку автомобилей LADA.