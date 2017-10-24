Годовалый мальчик и шестилетняя девочка получили сотрясения в аварии в Старом городе

В этом году на тольяттинских дорогах травмы в ДТП получили 48 маленьких пассажиров. Еще одно ДТП произошло вчера, 23 октября.

В 11:15 на регулируемом перекрестке улиц Горького и Победы 59-летний водитель «Хендай Солярис», при повороте налево на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении автомобилю Лада-21723, под управлением 29-летнего водителя 1988 г.р., который двигался в прямом встречном направлении.

В результате ДТП пострадали 3 человека, двое из которых маленькие пассажиры, годовалый мальчик и 6-летняя девочка. Оба ребенка госпитализированы с сотрясением головного мозга. Со слов водителя, дети были пристегнутыми в детских удерживающих устройствах «Мишутка».

Каким бы ни было детское удерживающее устройство, оно может не спасти от трагедии, если водитель превышает установленную скорость движения или неправильно выбирает дистанцию для маневров и обгона, подчеркивают в Отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. При перевозке маленьких пассажиров необходимо быть внимательнее и осторожнее, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения!