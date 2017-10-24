Тольяттинскую молодежь познакомят с о муниципальной службой

23 октября Русский культурный центр при поддержке Дома дружбы народов в Тольятти запустил специальный проект "Молодежная секция". Его участниками стали студенты старших курсов тольяттинских вузов и колледжей.

В рамках проекта предусмотрена серия лекции, где в качестве лекторов выступят ветераны муниципальной службы, депутаты всех уровней, деятели культуры и искусства, ученые, руководители общественных объединений. По мнению организаторов, в ходе обучения молодые люди смогут познакомиться с работой муниципальных органов власти, а общение с известными и уважаемыми людьми укрепит решение молодых тольяттинцев жить, трудиться и строить карьеру в своем родном городе.

Со стартом проекта ребят поздравили глава Тольятти Сергей Анташев и заместитель главы по социальным вопросам Юлия Баннова. "Специальный молодежный проект имеет большую значимость для нашего города. Благодаря проекту у выпускников тольяттинских вузов и колледжей появилась уникальная возможность познакомиться с работой структурных подразделений муниципалитета. Спасибо ветеранам муниципальной службы, что готовы делиться своими опытом, знаниями и секретами профессионального мастерства с молодежью", - отметил в приветственном слове глава города.

На февраль 2018 года запланированы ознакомительные экскурсии слушателей курса в городскую администрацию и Думу г.о. Тольятти.