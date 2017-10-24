В квартире на улице Юбилейной очередное застолье закончилось смертью хозяина

Обеспокоенные тольяттинцы, проживающие в доме на улице Юбилейная, сообщили в полицию о найденном в одной из квартир трупе. Они рассказали, что дверь в квартиру открыта, хозяин, злоупотребляющий алкоголем, лежит на полу без признаков жизни.

Полицейские подтвердили смерть 41-летнего мужчины, которая наступила в результате травмы головы.

У соседей сотрудники полиции выяснили, что в квартире часто устраивались шумные застолья. Чаще всего они заканчивались драками и шумными примирениями. В этот раз из квартиры снова доносился шум, но соседи не придали этому значения, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Затем в ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали знакомых погибшего - 42-летнего, ранее судимого за кражу, мужчину и его безработного 40-летнего друга. По предварительным данным, в ходе ссоры они причинили своему приятелю телесные повреждения, после чего скрылись.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемые задержаны.