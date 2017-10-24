В Тольятти открыта комната социально-бытовой адаптации для детей

В комплексном общеобразовательном центре для детей с нарушениями развития «Солнечный круг» открыта комната социально-бытовой адаптации. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке компании СИБУР в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел».

В рамках проекта центр оборудовал помещение и закупил кухонную мебель, бытовую технику и посуду. В частности, в комнате появился духовой шкаф, варочная панель, холодильник, мойка, посудомоечная машина, а также чайник, миксер, блендер, тостер и утюг. Установлены стеллажи для хранения, столы и стулья. Пространство комнаты организовано таким образом, чтобы у детей на инвалидных колясках и креслах была возможность вплотную подъехать к кухонной мебели.

«Основное предназначение комнаты социально-бытовой адаптации – научить детей с множественными нарушениями развития пользоваться предметами первой необходимостью и самостоятельно обслуживать себя, например, готовить элементарные блюда. Кроме этого, подобные занятия для детей – это возможность улучшить их коммуникативные способности. Ежедневные занятия на такой специальной кухне помогут детям лучше адаптироваться в жизни», - рассказывает руководитель центра Марина Теряева.

На итоговом мероприятии проекта для детей, родителей и педагогов центра прошел мастер-класс по приготовлению пиццы. Под руководством специально приглашенного шеф-повара и сказочного героя Карлсона ребята последовательно выполняли все этапы приготовления кулинарного блюда.

«Мы стремимся привнести в жизнь детей больше позитивных эмоций и создать условия для раскрытия их потенциала, - отметил начальник отдела подбора, обучения и развития персонала «СИБУР Тольятти» Сергей Хованов. - В прошлом году при поддержке СИБУРа в «Солнечном круге» был реализован проект по развитию параолимпийского вида спорта бочча, который позволил привлечь детей центра к занятиям физкультурой и спортом. В этом году акцент сделан на развитие бытовых и коммуникативных навыков».

Для проведения занятий был разработан специальный курс из 12 занятий с привлечением эрготерапевта и АВА-терапевта. Программа включила обучение элементарным бытовым навыкам, например, по приготовлению бутербродов, салатов, сервировке стола, мытью посуды, стирке, обучению пользованию бытовой техники. За время реализации проекта обучение прошли порядка 50 детей и подростков.