Житель села Подстёпки изрезал ножом родного брата

Поздно вечером в отделении полиции по Ставропольскому району поступил звонок от диспетчера «Скорой помощи», который сообщил о поступившем к ним мужчине с ножевыми ранениями. Стражи правопорядка незамедлительно выехали в село Подстёпки, откуда медики забрали пострадавшего.

Оперативники выяснили, что в тот день в одном из частных домов между двумя мужчинами возникла ссора. Осмотрев место происшествия, сотрудники правоохранительных органов нашли нож со следами жидкости бурого цвета. Также стражи правопорядка выяснили, что ранения 50-летнему мужчине в ходе конфликта нанес его 43-летний брат. «Скорую помощь» для пострадавшего вызвал вовремя подоспевший отец братьев.

В результате оперативных действий подозреваемый задержан. Свою вину мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся. Возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, сообщает облГлавк.