Экстремальный спорт на «Непобедимой Державе»

На грани человеческих возможностей! 5 ноября в тольяттинском СК «Акробат» в рамках Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава» пройдут соревнования по силовому экстриму.

За звание самого сильного поборются богатыри со всей России. Среди них – такие корифеи отечественного силового экстрима, как Валерий Савин из г. Мегион Челябинской области, саратовский мастер Евгений Гавриленко и москвич Артем Кабанов - оба участники крупнейшего в мире турнира «Арнольд Классик». Конкуренцию им смогут составить Борис Курбатский (Тула) и Рамиль Рамазанов (Кузнецк). Впервые на данных соревнованиях выступят иностранные спортсмены – атлеты из г. Алматы республики Казахстан Евгений Лабутов и Роман Щербаков. Самарскую область будут представлять тольяттинцы Дмитрий Тарасов – неоднократный победитель спартакиадных турниров и Сергей Орлов, а также ветеран спорта из Сызрани, 54-летний Владимир Налейкин. Также силу духа и тела продемонстрируют прекрасные дамы – мастер спорта в метании молота Злата Тарасова (Тольятти), Татьяна Жукова (Москва), Лейла Амирбекян (Омск), Надежда Порфирьева (Тула) и гостья из Алматы Дарья Нестерова. Список участников не окончательный, возможны дозаявки.

Открытие и начало турнира – 5 ноября в 16.00 в спортивном комплексе «Акробат». Соревнования среди мужчин и женщин будут идти параллельно, разница лишь в весах снарядов. Как и в прежние годы, все начнется с подъема стального бревна, вес которого у мужчин составит 130 кг. Следующий вид программы будет представлять собой последовательный перенос двух металлических чемоданов по 140 кг каждый и подъем тяжеленных кегов на полутораметровую платформу. Одно из центральных упражнений – перемещение богатырского коромысла массой 450 кг! Также силачи будут кантовать внушительных размеров тракторную покрышку и поднимать одной рукой массивную гантель. Разумеется, для девушек вес снарядов значительно уменьшен, но от этого соревнования не станут менее зрелищными, ведь за основу взяты веса, используемые на турнире «Арнольд Классик». Дополнительным стимулом для участников станут денежные призы от организаторов и спонсоров.

- Это будет уже шестой турнир, - сообщил Дмитрий Тарасов, который назначен ответственным за данное силовое направление СБИ «Непобедимая Держава». – Уровень участников и организация состязаний силовых экстремалов всегда были на высоте, что не ускользает от внимания Федерации силового экстрима России. Нам звонил главный тренер сборной страны по силовому экстриму Василий Грищенко, поздравлял с успешным проведением, говорил, что ребята всегда возвращаются из Тольятти очень довольные.

Как известно, силовой экстрим в России начинался с медийной фигуры — Владимира «Динамита» Турчинского. Именно он сумел «затащить» силовой экстрим на телевидение, показать его людям, подключить регионы. Владимир успел сделать головокружительную карьеру, несмотря на раннюю смерть возрасте 46 лет. Незадолго до этого печального события он выступил в роли ведущего на IIIСпартакиаде боевых искусств «Непобедимая Держава». Именно после совместной работы с Турчинским соорагнизаторы СБИ Алексей Борисов и Алексей Альшин приняли решение включить силовой экстрим, а затем и другие виды силового спорта в спортивную программу «Непобедимой Державы», что и было сделано в 2012 году.

Еще одна медийная фигура – Сергей Бадюк работал ведущим на первых спартакиадных турнирах силовых экстремалов. Побывал в этой роли и рекордсмен Книги Гиннеса Александр Муромский. Последние два года силовое шоу вел восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC, призер турниров «Арнольд классик» по силовому экстриму Михаил Кокляев. Как сообщает Профессиональная Лига силового экстрима, 28 октября на SN Pro Expo – V международном фестивале спорта в Москве Михаил Кокляев сразится с легендой силового экстрима — Александром Клюшевым. Вот, что сказал по этому поводу сам Михаил Кокляев: «Это будет настоящее шоу! Состязание с прославленными экстремалами станет очередным этапом проекта «Заруба в тяге: Кокляев против всех» и состоится в рамках первого дня SN PRO Expo на стенде FIT-Rx. Вы увидите вес штанги за 400 кг!». А спустя всего неделю после фестиваля в Москве тольяттинцы смогут увидеть Кокляева в качестве ведущего на очередном, VI турнире по силовому экстриму «Непобедимая Держава», сфотографироваться с уникальным мастером силовых видов спорта, взять у него автографы.