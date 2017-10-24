В Госдуме хотят увеличить штрафы для пешеходов

Депутаты Госдумы готовы внести законопроект об увеличении штрафов для пешеходов за несоблюдение ПДД, если правительство не представит свое законодательное предложение по этому вопросу, сообщает ТАСС.

Такие штрафы должны быть соразмерны наказанию для водителей за отказ уступить дорогу пешеходу, заявил член думского комитета по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров ("Единая Россия").

По его мнению, наказание для пешеходов должно быть соразмерно наказанию для водителей за отказ уступить дорогу пешеходам.

"Сейчас для пешеходов в качестве наказания предусмотрены мизерные суммы, но штраф должен быть никак не меньше, чем наказание для водителей. Я согласен с теми, кто говорит, что в отношении водителей ужесточаются штрафы, а в отношении пешеходов меры не принимаются. Я думаю, закон должен быть для всех един", - сказал депутат.

По действующему законодательству нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства ПДД влечет предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.

Ранее Госдума приняла закон, которым максимальный размер административного штрафа за непредоставление водителем преимущества в движении пешеходам повышается с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.