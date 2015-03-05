Детские библиотеки города переходят на новый формат работы

Тольяттинские детские библиотеки с нового года превратятся в современные интеллектуально-досуговые центры, которые обещают привлечь еще больше юных читателей. Решающим толчком к началу реорганизации стало появление в начале этого года новых федеральных нормативов. Согласно им на 10 тысяч детского населения должна приходиться всего одна детская библиотека. В Тольятти же этот показатель оказался превышен на 49%.

В департаменте культуры было принято решение в срок до 1 декабря объединить 10 детских библиотек с общедоступными подразделениями Тольяттинской библиотечной корпорации. При этом все книжные фонды останутся в прежнем объеме на той же территории, а формуляры маленьких читателей просто передадут в ближайшие библиотеки. Важным условием реорганизации стала реализация концепции 6 минут, рассказали в городской администрации.

- Библиотеки, которые мы выбрали для объединения, либо расположены практически дверь в дверь, либо максимум в шести минутах ходьбы друг от друга,- пояснила руководитель Объединения детских библиотек Марина Козлова. - Мы также работаем со школьными библиотеками, где ребенок сможет взять все нужные ему книги.

Еще 14 учреждений "Объединения детских библиотек" останутся на прежних местах. Кроме того, детские библиотекари успешно внедряют работу вне стен подразделений: за последний год более 70 пунктов разместилось на территории детских садов, школ, а также на площадках торговых центров и открытых общественных пространствах.

Шагая в ногу со временем, "Объединение детских библиотек" реализует множество смежных проектов. Например, "Дочитаться до звезды", где интересные книжки малышам читают известные в городском сообществе люди. С декабря стартует проект "Бабушкины сказки", который призван объединить поколения детей и внуков за совместным чтением сказок.

В результате реорганизации коллектив Объединения детских библиотек удалось сохранить почти в полном составе. Договора не продлили только восьми сотрудникам: шесть из них не подошли под новые нормы профстандартов, принятые в июле 2017 года на федеральном уровне, еще 2 человека приняли решение о переходе на другую работу. Другие сотрудники останутся даже в плюсе.

- Освободившиеся в результате оптимизации финансы будут направлены на повышение заработной платы работников культуры, - отметила руководитель департамента культуры Наталья Тонковидова.

Что же касается освободившихся помещений, то на их площадях с нового года разместятся городские некоммерческие организации.