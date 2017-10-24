Гандбольная «Лада» узнала своего соперника в третьем раунде Кубка ЕГФ

В офисе ЕГФ в Вене состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка ЕГФ. Следующим соперником тольяттинской «Лады» на этом этапе станет французский клуб «Безансон».

Последние семь европейских сезонов обошлись без участия 4-кратных чемпионок и 7-кратных вице-чемпионок Франции, отмечают в пресс-службе тольяттинского клуба. Возвращение коллектива на международную арену состоялось благодаря четвертому месту по итогам прошлого французского чемпионата. На днях французский клуб взял верх во втором раунде Кубка ЕГФ над датским «Силкеборгом».

В нынешнем чемпионате Франции «Безансон» пока не особо блещет, занимая с 50-процентным очковым багажом шестое место в лиге LFH, насчитывающей 12 команд. В его составе четыре легионера – две испанки, хорватка и уроженка африканской республики Мали.

Первый матч между «Ладой» и ESBF состоится в Тольятти 11 или 12 ноября, ответный – во Франции 18 или 19 ноября.