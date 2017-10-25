Работы по благоустройству проверят правоохранительные органы Тольятти

Депутаты городской Думы заслушали отчёт Контрольно-счётной палаты по проверке эффективности использования средств городского бюджета в 2016 году при реализации программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы».

В ходе проверки было совершено 30 выездов и на 11 площадках обнаружены нарушения, информация о которых будет передана в прокуратуру и У МВД РФ Тольятти, сообщили в пресс-центре Думы Тольятти.

В течение летнего периода депутаты принимали участие в выездных проверках КСП, основные усилия были сосредоточены на производстве работ по благоустройству в текущем году.

Среди наиболее значительных нарушений законодательства депутаты отметили неправомерную оплату по контрактам на общую сумму 25,9 млн рублей из-за принятых работ, несоответствующих смете и техническому заданию. В отдельных контрактах применялись дорогостоящие материалы, что усложнило техническое задание и приёмку работ. Были выявлены факты отсутствия контроля за исполнением обязательств подрядными организациями, не контролировалось соответствие выполняемых работ смете, техническому заданию и условиям контрактов. Отдельные работы не были выполнены в установленный контрактом срок.

По выявленным нарушениям подрядчикам не направлялись требования о взыскании неустойки за неисполнение обязательств по контракту, из-за чего недополученный доход бюджета Тольятти составил 1,6 млн рублей. Места установки игрового и спортивного оборудования в отдельных случаях не согласовывались с собственниками инженерных коммуникаций.

Нарушения были выявлены в 11, 7, 8 и 3а кварталах Автозаводского района. В Комсомольском районе напротив домов Матросова, 36 и Матросова, 8 подрядчик должен был засеять газон, но не сделал этого. А запланированные в техническом задании дорогостоящие урны из добротного дерева заменены дешёвыми аналогами.

Комиссия по контролю общественной безопасности и депутатской этике во главе с Константином Кузнецовым, рассмотрев фотоматериалы и представленные данные, рекомендовала администрации города провести служебную проверку и привлечь к дисциплинированной ответственности должностных лиц, виновных в приёмке выполненных работ не соответствующих условиям муниципальных контрактов, техническому заданию и аукционной документации.

Рекомендовано принять меры к подрядчикам для выполнения работ, соответствующих смете и техническому заданию. А также организовать претензионно-исковую работу по взысканию неустойки по выявленным нарушениям и в дальнейшем обеспечить своевременное предъявление претензий. Решение комиссии вместе с фотоматериалами было передано в прокуратуру города Тольятти для рассмотрения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования по выявленным фактам нарушения законодательства.