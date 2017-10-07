Владимир Путин поручил законодательно прописать регулирование криптовалют

Президент Владимир Путин после совещания по цифровым технологиям в финансовой сфере поручил правительству и Банку России к 1 июля 2018 года обеспечить регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов (ICO).

Регулирование предполагается ввести по аналогии с тем, как оно осуществляется при первичном размещении ценных бумаг IPO, сообщает "Коммерсант".

Также за этот срок правительству и ЦБ предстоит обеспечить законодательное определение нескольких понятий, в том числе «технология распределенных реестров», «цифровой аккредитив», «цифровая закладная», «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт».

Эти определения должны быть установлены «исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в РФ».