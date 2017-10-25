Прокуратура разъясняет: Как самостоятельно изменить свою фамилию, имя или отчество

Комментирует начальник отдела по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин:

Каждый ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию, это право предусмотрено статьей 58 Семейного кодекса Российской Федерации.

Ребенок получает имя по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальном обычае.

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации.

Если у родителей возникло разногласие относительно имени или фамилии ребенка, то им стоит обраться в органы опеки и попечительства.

Напомню, что 1 мая 2017 года вступили в силу в Семейный кодекс России внесены изменения. Теперь не допускается использование в имени ребенка цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы. Допускается использование знака "дефис".

Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.

По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста четырнадцати лет орган опеки и попечительства, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя.

Как ребёнок может самостоятельно изменить свою фамилию, имя или отчество?

Лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, вправе самостоятельно изменить свое имя, включающее в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество.

Перемена имени производится органом ЗАГС по месту жительства или по месту государственной регистрации рождения лица, желающего переменить фамилию, собственно имя и (или) отчество.

Государственная регистрация перемены имени производится на основании заявления о перемене имени.

Заявление о перемене имени должно быть рассмотрено органом ЗАГС в месячный срок со дня подачи заявления.

В случае, если лицу, желающему переменить имя, отказано в государственной регистрации перемены имени, руководитель органа записи актов гражданского состояния обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Документы, представленные одновременно с заявлением о перемене имени, подлежат возврату.