АВТОВАЗ планирует представить 12 новинок до 2026 года

АВТОВАЗ планирует выпустить к 2026 году 12 новых моделей и полностью загрузить имеющиеся производственные мощности в Тольятти и Ижевске.

Две новых модели АВТОВАЗ намерен выпустить уже к 2019 году, а также провести обновление четырех актуальных моделей, пишут Колеса.ру.

К 2026 году линейка Lada пополнится десятью новинками, а также будет проведен рестайлинг семи моделей.

На трех линиях в Тольятти и одной в Ижевеске будут выпускаться автомобили Lada и модели альянса Renault-Nissan.

Последней новинкой российского производителя стал универсал Lada Vesta и его кросс-версия.