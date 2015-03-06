АВТОВАЗ планирует представить 12 новинок до 2026 года

АВТОВАЗ планирует выпустить к 2026 году 12 новых моделей и полностью загрузить имеющиеся производственные мощности в Тольятти и Ижевске.
Две новых модели АВТОВАЗ намерен выпустить уже к 2019 году, а также провести обновление четырех актуальных моделей, пишут Колеса.ру.
К 2026 году линейка Lada пополнится десятью новинками, а также будет проведен рестайлинг семи моделей.
На трех линиях в Тольятти и одной в Ижевеске будут выпускаться автомобили Lada и модели альянса Renault-Nissan.
Последней новинкой российского производителя стал универсал Lada Vesta и его кросс-версия.