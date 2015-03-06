АВТОВАЗ планирует представить 12 новинок до 2026 года

АВТОВАЗ планирует выпустить к 2026 году 12 новых моделей и полностью загрузить имеющиеся производственные мощности в Тольятти и Ижевске.

Две новых модели АВТОВАЗ намерен выпустить уже к 2019 году, а также провести обновление четырех актуальных моделей, пишут Колеса.ру.

К 2026 году линейка Lada пополнится десятью новинками, а также будет проведен рестайлинг семи моделей.

На трех линиях в Тольятти и одной в Ижевеске будут выпускаться автомобили Lada и модели альянса Renault-Nissan.

Последней новинкой российского производителя стал универсал Lada Vesta и его кросс-версия.
  1. АВТОВАЗ
  2. TLT.ru
  3. 25.10.2017 08:03 [201] (0)
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