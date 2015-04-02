Фото колеса ру

«Ниву» хотят заменить кроссовером повышенной проходимости

АВТОВАЗ планирует заменить внедорожник Lada 4×4 кроссовером, который будет построен на базе платформы Renault – Global Access.

Lada 4×4 NG (New Generation) будет базироваться на шасси второго Дастера с переработанным передним подрамником и моторным щитом. Кроме того, АВТОВАЗ проведет модернизацию платформы, планируя довести проходимость будущей новинки до сопоставимого с "Нивой" уровня, пишут Колеса.ру.

В силовую гамму следующей Lada 4×4, вероятно, российские двигатели и трансмиссии входить не будут. Основным станет «ниссановский» двигатель HR16 объемом 1,6 литра. Предполагается, что в оснащение базовой версии модели войдет такой мотор, вариатор и полный привод, использующий муфту Duster для подключения задних колес.

Кроссовер будет предлагаться в двух модификациях – городской и внедорожной. Последняя будет отличаться улучшенной геометрической проходимостью и новой системой полного привода, которая будет разработана инженерами АВТОВАЗа. Предполагается, что за основу будет взята шестиступенчатая механическая коробка TL8, позаимствованная у Duster, которую дополнят постоянным полным приводом и понижающей передачей.
  1. АВТОВАЗ
  2. TLT.ru
  3. 25.10.2017 09:35 [250] (3)
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