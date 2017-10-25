«Лада» пропустила в Уфе четыре шайбы

Тольяттинская ледовая дружина потерпела поражение от «Салавата Юлаева» в Уфе.

Уже на 3-й минуте форвард уфимцев Теему Хартикайнен открыл счет. Тольяттинцы смогли отыграться на предпоследней минуте стартового периода после точного броска Дениса Зернова, реализовавшего удаление в составе хозяев. Сразу после вбрасывания уфимцы вновь оказались в меньшинстве. Тольяттинцы пошли вперед но, потеря в чужой зоне стоила им второй пропущенной шайбы. Гол на счету Максима Майорова – 2:1.

Во втором периоде Теему Хартикайненоформил дубль, увеличив отрыв хозяев в счете до двух шайб, а в середине третьего периода Денис Кокарев забросил и четвертую шайбу в ворота Антона Красоткина.

Следующий матч чемпионата «Лада» проведет дома против «Югры» 27 октября.
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  2. TLT.ru
  3. 25.10.2017 10:05 [74] (1)
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