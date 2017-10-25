В Госдуме обсудят индексацию пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесен законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Его авторами стали депутаты КПРФ, которые отмечают, что отсутствие данной нормы снижает уровень жизни работающих пенсионеров, дестимулирует их к труду, а также является экономически невыгодным для государства и разорительным для пенсионной системы.

Документ призван восстановить индексацию и корректировку страховой пенсии "в соответствии с изменением стоимости пенсионного коэффициента", пишут РИА Новости.

На реализацию законопроекта в 2018 году из бюджета Пенсионного фонда потребуется 207,128 миллиарда рублей. Авторов инициативы отмечают, что в текущем году потери бюджета из-за недополученных страховых взносов можно оценить в 425,5 миллиарда рублей. Это более чем в два раза превышает расходы на реализацию предлагаемого законопроекта.

Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 25.10.2017 10:25 [94] (1)
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