Тольяттинцы и власти города обсуждают новый сквер на месте «Маяка»

В Тольятти планируют возвести парковую зону с мягкой средой на месте бывшего кинотеатра «Маяк». Имеющийся котлован сравняют с землей, а территорию комплексно благоустроят: появятся дорожки, скамейки, урны, детские площадки.

Ранее был представлен дизайн-проект будущего сквера и сейчас в Тольятти ведутся его обсуждения. Как рассказали в горадминистрации, немало конструктивных предложений от неравнодушных тольяттинцев пришло на почту obsudim2017@gmail.com - ресурс создан специально для того, чтобы горожане высказывали свою точку зрения и по тем или иным проектам.

Жители попросили предусмотреть на территории сквера спортивные объекты, сценическую площадку, дорожки для комфортных прогулок, фонтан, который по задумке будет выполнен в форме маяка.

Практически все замечания жителей были учтены в техзадании. Теперь предстоит один из самых ответственных этапов реализации проекта - поиск источников финансирования. В настоящий момент власти ведут переговоры с потенциальными инвесторами, а также определяются с благотворительным фондом, который выступит оператором и куратором предстоящих работ. Уже весной будет разработан и утвержден проект сквера, который планируется воплотить в жизнь до конца будущего года.