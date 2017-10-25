Мигрант, объявленный 9 лет назад в федеральный розыск, скрывался в Тольятти

В Тольятти задержан гражданин, которого разыскивали правоохранительные органы одного из соседних государств.

Следовавший по улице Громовой экипаж Росгвардии обратил внимание на мужчину, который попытался скрыться при виде служебного автомобиля.

Стражи правопорядка остановили пешехода и, установив его личность, выяснили, что 27-летний гражданин более девяти лет находился в федеральном розыске – его искали представители правоохранительных органов соседнего государства.

В дальнейшем полицейские передадут правонарушителя инициатору розыска, сообщили в пресс-группе областного Управления Росгвардии.