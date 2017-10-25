Драйленд Тольятти-Самара «Млечный путь 2017» отменён

Драйленд Тольятти-Самара «Млечный путь 2017», запланированный на конец октября, отменён, сообщили в пресс-службе «Волга Квест». Такое решение принял оргкомитет соревнований из-за невозможности в достаточной мере обеспечить безопасность спортсменов.

Главной и единственной проблемой, с которой столкнулись организаторы в этом году, стало отключение БО «Спартак» от энергоносителей. Более месяца база отдыха без электричества и подключение её в ближайшей перспективе не ожидается. А именно на этой базе квартируются иногородние (и не только) участники на время соревнований, проводимых Деревней ездовых собак «Серебро Севера». В том числе марафона «Волга Дог Треккинг» и Международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест».

Таким образом, не возможен в достаточной мере обогрев номеров базы отдыха «Спартак», а при ожидаемой температуре воздуха, отсутствие должного обогрева может быть небезопасно для здоровья участников соревнований.

Остаётся надеяться, что вопрос с электричеством решится и база отдыха, расположенная в живописнейшем Ягодинском лесу на берегу Волги, работавшая как в летнее, так и в зимнее время, начнёт функционировать в полном объеме.

Организаторы искренне благодарят всех предложивших свою помощь для проведения драйленда. В том числе известную российскую компанию, производящую бензиновые генераторы. Но в ожидаемых условиях требуется всё же централизованное энергоснабжение.

Тем временем начинается активная подготовка к большой гонке на 520 км - «Волга Квест 2018», которая стартует в Тольятти 10 февраля.

Посмотреть, как драйленд проходил в прошлые года можно здесь.

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