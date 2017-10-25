Тольяттинские полицейские и общественники приняли участие в акции «Капля крови»

В Тольятти прошла городская акция «Капля жизни», в которой приняли участие сотрудники полиции и представители Общественного совета при УМВД России по г.Тольятти. Среди полицейских были и молодые сотрудники, только поступившие на службу в органы внутренних дел. Участниками благородного дела стали и коллективы крупных городских предприятий.

Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Денис Радченко отметил, что зачастую именно донорская кровь является спасительной нитью для многих жизней. Кроме того, сотрудники полиции, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом и проходят ежегодно профилактические осмотры - всегда желанные участники подобных акций.

Среди тольяттинских полицейских есть и почетный донор, лейтенант полиции УУП ОУУП и ПДН У МВД России по г.Тольятти Киселева Наталья Михайловна, которая сдает кровь с 2008 года: «В институте мы с группой увидели, что ребенку нужна кровь, мы пошли сдавать, после этого я стала сдавать постоянно, может именно моя кровь может спасти кому – то жизнь, а это уже не маловажно. Сегодня каждый из нас отдал частичку себя для спасения жизни других людей, и мы всегда готовы прийти на помощь. Мы ежедневно сталкиваемся с чужими бедами, и каждый раз стараемся помочь».