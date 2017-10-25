В России страховщики отказываются ремонтировать автомобили по ОСАГО

Ассоциация «Российских автомобильных дилеров» (РОАД) направила в Центробанк РФ официальную жалобу, в которой говорится о том, что страховые компании отказываются заключать страховые договоры с дилерскими центрами по ремонту попавших в ДТП автомобилей, сообщает "АвтоСреда".

Напомним, закон относительно приоритета ремонта поврежденного авто над денежной выплатой вступил в силу еще весной этого года.

Проблема заключается в том, что тех денег, которые готова выплатить страховая компания по полисам ОСАГО и действующим нормам, хватает фактически лишь на б/у-запчасти с битых автомобилей. Поскольку страховщики отказываются направлять поврежденные в ДТП машины на ремонт в официальные автосалоны, о ремонте в дилерском центре речи даже не идет.

В итоге использование дешевого сервиса и некачественных запчастей приводит к тому, что владельцы автомобилей страдают от потери товарного вида их машин, теряют гарантию, а также рискуют своей безопасностью.

Страховые компании открыто заявляют, что действительно предпочитают вариант с денежными выплатами вместо ремонта у официальных дилеров, считая цены тех завышенными.

В данном вопросе Центробанк встал на место страховщиков, отметив в запросе от издания «Известия», что приоритет в денежной компенсации перед ремонтом в специализированных сервисах автосалонов не является нарушением закона.