Тольяттинские приставы заставили водителя «без тормозов» оплатить 34 штрафа

Лихач из Тольятти 34 раза нарушил правила дорожного движения. Мужчина был оштрафован сотрудниками Госавтоинспекции на общую сумму 23 тысячи рублей.

Судебные приставы возбудили в отношении него 34 исполнительных производства и вручили требование о погашении задолженности в 5-дневный срок. Сотрудники УФСПП объяснили водителю, что в случае неисполнения требований, он может быть ограничен в праве управления авто и с него будет взыскан сбор, что может увеличить его задолженность в 2,5 раза.

Взвесив все «за» и «против» должник погасил всю сумму задолженности в установленный срок. Исполнительные производства в отношении гражданина окончены фактическим исполнением.