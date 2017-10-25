Сегодня стартуют продажи двух новинок АВТОВАЗа

25 октября LADA начинает российские продажи LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.

Как рассказали в пресс-центре АВТОВАЗа, в течение октября-ноября в дилерских центрах марки в городах России будут организованы отдельные презентации автомобилей, которые, для удобства клиентов, пройдут в выходные дни и будут совмещены с тест-драйвами и развлекательной программой.

К заказу и покупке доступны 24 варианта комплектации автомобилей. Стоимость LADA Vesta SW стартует от 639 900 рублей (Comfort, 1.6л МКПП), LADA Vesta SW Cross - от 755 900 рублей (Luxe, 1.6 МКПП).

На модели устанавливаются двигатели 1.6л (106 лс) и 1.8л (122 лс). Предусмотрены механическая коробка переключения передач или автоматизированная механическая трансмиссия. Уже в базовой комплектации автомобили оснащены широким набором систем обеспечения комфорта и безопасности, в их число входят: кондиционер, трехуровневый обогрев передних сидений, центральный подлокотник с боксом для хранения, система электронного контроля устойчивости, противобуксовочная система, система помощи при старте на подъеме, парктроник и аудиосистема с управлением на руле, USB и Bluetooth.