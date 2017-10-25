На улице Революционной 7-летняя девочка попала под машину, возвращаясь из школы

Маленькие тольяттинцы продолжают попадать под колеса автомобилей. Еще один наезд произошел 24 октября.

В районе дома №30 по улице Революционной в 15:50 7-летняя девочка была сбита машиной, когда переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортных средств. Девочке назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей обратить внимание на обманчивость и опасность улиц с редким движением транспорта в жилых зонах. Во дворах домов всегда припаркованы автомобили, дети маленького роста, поэтому водителю трудно их заметить! Выбегая из-за стоящих транспортных средств ребенок оказывается прямо перед двигающимся автомобилем.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 25.10.2017 13:45 [73] (0)
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