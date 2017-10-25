В Тольятти происходит реорганизация работы поликлиник

В Самарской области реализуют проект «Бережливая поликлиника», в котором участвуют две тольяттинские поликлиники - №2 и №3. Главная задача - реорганизовать работу медицинских учреждений.

Сейчас у населения возникают нарекания из-за долгих очередей в регистратуру. Однако реорганизация нацелена именно на сокращение времени ожидания медуслуг, создание удобного алгоритма записи на прием, вежливого обслуживания посетителей.

Первые участники проекта уже получили положительные результаты, пишут «Городские ведомости». В поликлинике №3 Тольятти, как пояснила заместитель главного врача Мария Рогожева, провели большую подготовительную работу, изучили ситуацию, наметили основные задачи. Для персонала создали дополнительно 32 компьютеризированных рабочих места, обучили навыкам работы, в итоге электронная запись на диагностические услуги стала доступнее и сократила время ее получения. Так, теперь биохимическое исследование крови можно сделать в пределах трех дней, УЗИ, УЗДГ – пяти дней, маммографию – от одного до трех дней, сдать кровь на глюкозу – день в день.

В городской поликлинике №2 Тольятти, по словам главного врача Андрея Житлова, в первую очередь необходимо было наладить взаимодействие среди подразделений, ввести маршрутизацию пациентов, определить зоны ответственности. В поликлинике в каждом отделении появились дежурные администраторы (заведующие отделениями, заместители главного врача), которые оперативно реагировали на конфликтные ситуации, решали неотложные вопросы. Затем разделили потоки детей и взрослых, выделив для приема детей отдельное здание. Объединили врачей общей практики и терапевтов, создав условия для их взаимозаменяемости. В поликлинике ввели карты маршрутизации пациента, занялись проблемами регистратуры, стандартизировали правила общения персонала с пациентами. Сейчас формируют колл-центр.

Положительный опыт участников проекта рассмотрели на совещании в Министерстве здравоохранения Самарской области и теперь коллеги из других лечебных учреждений области смогут воспользоваться этими наработками при реализации проекта «Бережливая поликлиника».