В Тольятти продолжается восстановление «Леса памяти»

Депутаты городской Думы приняли участие в ежегодной осенней акции по посадке леса. В высадке саженцев также участвовали депутаты Государственной Думы и Самарской губернской Думы. Вместе с горожанами молодые деревья сажали председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель и депутат Максим Васильев, депутат Госдумы РФ Владимир Бокк, депутат Самарской губернской Думы Владимир Дуцев, председатель Общественного совета Комсомольского района Валерий Капралов.

«Лесом памяти», по имени мемориального комплекса, размещённого поблизости, в последние годы тольяттинцы называют обширный участок леса рядом с санаторием «Лесное». В этот раз в посадке участвовало более 100 человек со всех районов города. За полтора часа было высажено порядка 7 тысяч саженцев сосны на территории в 2 га. Деревья сажали на том участке леса, который ранее уже засаживался. Взамен саженцев, которые не прижились, участники экологической акции высадили новые деревья, сообщает пресс-служба горДумы.

Местное отделение партии «Единая Россия» начала обустраивать мемориальный комплекс «Лес Памяти» в районе санатория «Лесное» в 2014 году. За эти годы здесь были установлены мемориальная экспозиция, посвященная героям-уроженцам бывшего Ставрополя-на-Волге и Ставропольского уезда Самарской губернии, и солдатская часовня. В 2015-2017 годах был организован ряд акций по посадке «Леса Памяти» и уходу за молодыми насаждениями.

Тот факт, что участок засаживается деревьями не в первый раз, может говорить о недостаточном уходе. Дмитрий Микель подчеркнул, что процесс восстановления городского леса не должен ограничиваться одной лишь посадкой деревьев – молодой лес нуждается в поливе, прополке. При внимательном рассмотрении результаты массовой высадки саженцев выглядят, увы, не так впечатляюще, как в отчётах на бумаге. По разным причинам приживается меньше деревьев, чем могло бы. Местами участки под посадку леса не вполне качественно очищены от веток и травы, полноценному росту молодых саженцев мешают сорняки.

Общественность сажает лес с расчетом на то, что им будет оказан необходимый уход. Тем более, что для этого специализированные организации. Состояние молодой поросли в лесу свидетельствует о недостаточно внимательном отношении к этой работе. Очевидно, чтобы акции по посадке леса давали максимальный результат, следует перемежать их с мероприятиями по уходу за молодыми деревьями.