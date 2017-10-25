Электронные медкарты россиян будут храниться на портале госуслуг

У россиян появятся электронные медицинские карт, в которых будет отображаться вся история медпомощи, оказанная по полису обязательного медицинского страхования. Доступ к истории болезни будет открыт на Едином портале госуслуг, сообщают «Известия».

Новый сервис ознакомления с медкартой гражданина РФ и оформление полиса ОМС регламентируется проектом распоряжения правительства, подготовленным Минэкономразвития РФ

Технология передачи данных пациентов от медицинских учреждений на ЕГПУ будет осуществляться при посредничестве Минздрава РФ, который станет своего рода информатором портала о здоровье граждан.

Оформление полисов ОМС на портале позволит гражданам страны сформировать представление о работе системы здравоохранения и вовлеченных структур.