Резиденты вложили в ОЭЗ «Тольятти» около 10 млрд рублей

Общий объем финансирования проектов резидентов ОЭЗ «Тольятти» составил почти 10 млрд рублей. Такого показателя удалось добиться благодаря тому, что в этом году объём инвестиций резидентов зоны вырос на 1,1 млрд рублей. Из них почти 500 млн рублей вложено в течение третьего квартала текущего года, сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

Государственные инвестиции в строительство инфраструктуры за девять месяцев текущего года «приросли» на 136 млн рублей, достигнув показателя в 7 млрд рублей с момента создания площадки в 2010 году.

«Объем бюджетного финансирования в этом году заметно снизился в виду того, что большая часть площадки ОЭЗ застроена инфраструктурой. На этом фоне заметно выросли частные вложения в проект. На сегодняшний день соотношение бюджетных и внебюджетных инвестиций составляет 1:1,53. Это значит, что на 1 рубль государственных средств приходится 1 рубль 53 копейки частных вложений», - отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Федоров.

За прошедшие девять месяцев 2017 года вырос объем налогов и иных платежей, уплачиваемых во все уровни бюджетной системы РФ. Он составил 850 млн рублей. А это значит, что сегодня 12% средств, вложенных государством в строительство инфраструктуры, уже вернулось в бюджет.