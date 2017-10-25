В детском доме «Единство» прошел фестиваль «Белый журавлик»

23 октября со сцены Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» звучали стихи и песни на ставшем уже традиционном фестивале военно-патриотической песни и поэзии «Белый журавлик».

В этот день в актовом зале Центра «Единство» вместе с участниками фестиваля из Тольятти, Самары, Сызрани, Чапаевска собирались несколько поколений: начальник ПДН УМВД России по городу Тольятти Инна Каюмова, ветераны Добровольного общества пограничников «Боевой расчет», земляки Гамзатова: участники боевых действий, ветераны ВДВ Расул и Любовь Ахмадулаевы, представитель Правительства Дагестан в Самарской области Руслан Эфендиев, председатель Самарской общественной организации «Культурный центр Дагестан» - Нарсула Гамзаев, Геннадий Матюхин, председатель Межрегиональной общественной организации «Самарский Литературный Центр Василия Шукшина» и руководитель поэтического клуба Расула Гамзатова, члены Самарской областной общественной организации «Военно-исторический клуб «Патриоты».

Программа фестиваля состояла из номинаций – «Художественное слово», «Вокал» «Вокальный ансамбль». Выступающие, ребята в возрасте от семи до 18 лет, исполняли песни и стихи о войне, солдатах, их матерях, женах и детях, сражениях и победах.

В этот день многие ребята не только узнали историю великой песни «Журавли», но открыли для себя новый праздник в календаре, произведения известных поэтов Р.Гамзатова, Ю.Друниной, Р. Рождественского, Е. Евтушенко и других. Тематику фестиваля военно-патриотической песни удачно дополнила выставка оружия времен Великой Отечественной войны, которую в форме солдат 40-х представляли участники военно-исторического клуба «Патриоты».

И, конечно же, самым приятным моментом для участников фестиваля стало награждение: вручение дипломов и подарков. Организаторы, друзья, социальные партнеры фестиваля не оставили без внимания и заботы ни одного участника фестиваля. В завершении фестиваля все участники, по сложившейся доброй традиции выпустили в вечернее небо шары с белыми журавликами, сделанными своими руками.