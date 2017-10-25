Тольяттинские полицейские сыграли с трудными подростками в лазертаг

Тольяттинские полицейские совместно с представителем общественного совета Антоном Просянкиным и ПДН провели для школьников увлекательное спортивное мероприятие «Лазертаг».

Мероприятие проходило в лесопарковой зоне Автозаводского района. Всего игра длилась 1,5 часа, в три раунда. После лазертага, ребят ждал увлекательный квест с поиском кейса со сладкими подарками, а что бы его найти ребят ждали увлекательные головоломки.

«Представители Общественного совета совместно с ПДН проводят такое спортивное мероприятие первый раз. Мы уверены, что такая форма общения найдет отклик у подростков, и подобные встречи продолжатся», - поделился планами Антон Просянкин.

После всех пройденных ребятами заданий их наградили дипломами за активное участие в мероприятии.

«Проводя такие мероприятия, мы хотим привлечь подростков больше увлекаться какими либо подвижными видами спорта, развивать себя и свое мышление!» - отметила начальник ОПД ОП №21 У МВД России по г.Тольятти Мария Гордеева.
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  3. 25.10.2017 16:02 [86] (0)
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