Тольяттинца задержали в Русской Борковке с пакетом марихуаны

Во время патрулирования улиц в селе Русская Борковка внимание сотрудников полиции привлек подозрительный мужчина. Заметив стражей порядка, он стал заметно нервничать и попытался скрыться.

Документов у мужчины не оказалось и он был доставлен в отдел полиции для установления личности. Там в ходе досмотра у 37-летнего тольяттинца полицейские обнаружили пакет с веществом коричневого цвета - марихуаной массой 28,22 грамма.

Как объяснил подозреваемый, вещество растительного происхождения он собрал в этом же населённом пункте для личного употребления, сообщили в облГлавке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства без цели сбыта. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 25.10.2017 16:24 [59] (0)
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