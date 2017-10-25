Тольяттинцы завоевали награды крупнейшего в России турнира по олимпийскому каратэ

В подмосковном Одинцово завершился Всероссийский турнир по олимпийскому каратэ, в котором соревновались 800 участников всех возрастов.

Самарскую область на этих соревнованиях представляла команда тольяттинской школы каратэ «Рекорд» в составе 15-ти спортсменов. По словам руководителя команды Руслана Кафланова, уровень участников соревнований, по большей части это были бойцы из Центрального и Северо-Западного федеральных округов, оказался очень высок. Для тольяттинцев старт получился очень полезным, проходных поединков ни у кого не было.

В активе тольяттинцев шесть призовых мест в разделе кумитэ, сообщает АСМ «СПОРТИКО». Победителем в возрастной категории 12-13 лет, в весе до 51 кг стал Никита Кураков. Татьяна Иванова была второй среди девочек 8-9 лет, в весе свыше 31 кг. Бронзовые медали у Юлии Хамзиной, Арины Сугралиевой, Андрея Бодрягина и Леонида Седойкина.

Отметим, что 26 октября в Испании в борьбу за медали первенства мира вступают два наших лучших бойца – Анна Чернышева (школа «Рекорд») и Кирилл Кузнецов (школа «Союз»).