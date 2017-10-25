Росгвардия: Россияне не готовы массово владеть оружием

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в России общество не готово к массовому владению оружием.
"Мы также противники распространения оружия, у нас общество еще не готово к этому ни экономически, ни психологически", — сказал Золотов на заседании Совета Федерации.
По его словам, на людей влияют бытовые ситуации, в стрессовом состоянии они готовы "применить его и по поводу, и без повода", пишут РИА Новости.
Напомним, что Росгвардия в настоящее время разрабатывает законопроект об обязательной регистрации пневматического оружия. Документ могут внести на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию.