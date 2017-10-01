«Ладья» на родной площадке не оставила шансов «Белым Медведям»

Тольяттинская молодежка уже на старте очередного поединка в чемпионате МХЛ показала, что вышла на лед за победой. К восьмой минуте «Ладья» вела 2:0 после точных бросков Алексея Сыромятникова и Дамира Рахимуллина.

На последней минуте стартового периода гости смогли отыграли шайбу, при этом сделали это довольно курьезно — после дальнего броска шайба ударилась о заградительное стекло, попала в щиток Михаила Исаева и вкатилась в сетку – 2:1.

После перерыва Сергей Мыльников сменил Артура Мустафина в воротах гостей. «Сухим» он продержался немногим больше трех минут – до дальнего броска Семена Переляева, а на 36-й минуте Егор Алексеев довел счет до 4:1.

В третьем периоде соперники обменялись заброшенными шайбами: сначала Владимир Журавлев сделал счет 5:1, а на предпоследней минуте уральцы в меньшинстве усилиями Евгения Кобякова немного скрасили свое поражение – 5:2, победа тольяттинцев.

26 октября соперники сыграют еще раз.