«Ладья» на родной площадке не оставила шансов «Белым Медведям»

Тольяттинская молодежка уже на старте очередного поединка в чемпионате МХЛ показала, что вышла на лед за победой. К восьмой минуте «Ладья» вела 2:0 после точных бросков Алексея Сыромятникова и Дамира Рахимуллина.

На последней минуте стартового периода гости смогли отыграли шайбу, при этом сделали это довольно курьезно —  после дальнего броска шайба ударилась о заградительное стекло, попала в щиток Михаила Исаева и вкатилась в сетку – 2:1.

После перерыва Сергей Мыльников сменил Артура Мустафина в воротах гостей. «Сухим» он продержался немногим больше трех минут – до дальнего броска Семена Переляева, а на 36-й минуте Егор Алексеев довел счет до 4:1.

В третьем периоде соперники обменялись заброшенными шайбами: сначала Владимир Журавлев сделал счет 5:1, а на предпоследней минуте уральцы в меньшинстве усилиями Евгения Кобякова немного скрасили свое поражение – 5:2, победа тольяттинцев.

26 октября соперники сыграют еще раз.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 26.10.2017 07:05 [78] (0)
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