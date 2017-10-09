На автодороге Тольятти-Ягодное «Приора» влетела на «встречке» в автобус (фото)

Днем 25 октября вблизи Тольятти произошло ДТП с пострадавшими.

В 15:00 76-летний водитель автомобиля ЛАДА-217130 двигался по автодороге со стороны села Ягодное в направлении Тольятти. В районе 7 км автодороги по неустановленной причине он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом МАЗ-3206067, который двигался во встречном направлении. По словам водителя МАЗа, уйти от столкновения не было возможности.

По сообщению очевидцев, в салоне автобуса находились сотрудники пансионата, которые не пострадали.

Водитель автомобиля ЛАДА-217130, с диагнозом: «Закрытый перелом левого бедра, закрытый перелом левой ключицы, тупая травма живота» госпитализирован в ГБУЗ СО ГКБ №5 г. Тольятти.