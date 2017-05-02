С начала года подростковая преступность в Тольятти снизилась на 42%

23 мая 2017 года состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Тольятти. Участники заседания отметили, что по итогам 4 месяцев текущего года подростковая преступность снизилась на 42%, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Анализ структуры преступности несовершеннолетних показывает, что основные из них кражи и грабежи, время их совершения - после окончания учебных занятий. В связи с чем, особое внимание участники совещания уделили вопросу организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, отдыха детей и подростков в летний период 2017 года планируется организовать: профильные отряды и трудовые бригады, лагеря с дневным пребыванием детей, профильные смены в загородных лагерях, палаточные лагеря, площадки по месту жительства и трудоустройство несовершеннолетних.

Особое внимание уделено вопросу организации отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел и проживающих в неблагополучных и малообеспеченных семьях. В целях профилактики негативных явлений в подростковой среде, организации занятости несовершеннолетних, администрацией обеспечено приоритетное предоставление временных рабочих мест подросткам указанной категории. По аналогии с прошлыми годами, большая часть рабочих мест для несовершеннолетних будет создана в летний период.

В ходе рассмотрения вопроса о причинах и условиях получения травм и отравлений несовершеннолетних, отмечено, что, к сожалению, приходится часто сталкиваться с недостатком знаний родителей о своих обязанностях. ГКУ СО "Центр социальной помощи семье и детям Центрального округа" проводится работа с родителями семей различных категорий по повышению их педагогической компетентности. Повышению педагогической компетентности способствует активное использование интернет-ресурсов. Востребована и успешно функционирует группа "Центр Семья г.о. Тольятти" в социальной сети "ВКонтакте".

На заседании комиссии утвержден план мероприятий по предупреждению несчастных случаев на территории Тольятти на 2017 год и рекомендаций о порядке взаимодействия и обмена информацией между органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению несчастных случаев с участием несовершеннолетних.