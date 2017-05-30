АВТОВАЗ представит абсолютную новинку на Московском автосалоне

На следующем Московском международном автосалоне, который намечен на 2018 год, АвтоВАЗ представит абсолютно новую модель. Об этом в интервью порталу "Автовзгляд" сообщил шеф-дизайнер компании Стив Маттин.

"Жаль, что ММАС проходит только один раз в два года: мы бы хотели демонстрировать свои новинки ежегодно. Но как бы то ни было, мы готовимся показать абсолютно новый концепт", - заявил он. И добавил, что новинка "имеет для компании столь же важное значение, что и автомобили, уже запущенные в производство".

Напомним, на прошлом ММАС в 2016 году АвтоВАЗ произвел определенный фурор, представив 19 автомобилей и 6 концепт-каров. Главной "звездой" экспозиции стал концепт Lada Xcode. Глава компании Николя Мор заявил, что эта модель в том или ином виде доберется до конвейера в течение 5 лет и займет в товарной линейке место между Kalina Cross и Xray. Всего, по словам Мора, до 2025 года в Тольятти выпустят 8 новых моделей, а еще 8 будут обновлены.

Московский международный автосалон пройдет с 29 августа по 9 сентября 2018 года.