Lada представит в 2018 году три новинки

О планах АВТОВАЗа по выпуску новых и обновлённых моделей рассказал Николя Мор в рамках ПМЭФ-2017.

«Все модели, представленные на Московском международном автосалоне в 2016 году, кроме X-Code, могут быть запущены в производство в разумные сроки, — цитирует президента АВТОВАЗа «Интерфакс«. — В 2018 году планируется три модели — как новых, так и обновленных».

На Московском автосалоне АВТОВАЗ представил концепты кросс-версий седана Vesta и высокого хэтчбека Xray, а также спортивные версии этих моделей.

Как рассказал Николя Мор, после запуска универсала Lada Vesta в этом году, компания приступит к реализации проектов по созданию новых поколений Lada 4×4 и Granta.

Ранее сообщалось, что АВТОВАЗ рассматривает выпуск моделей Lada с автоматической коробкой передач. В настоящее время идёт обсуждение вариантов, какой может быть КП — вариатор или же классический «автомат», какие объёмы позволят реализовать проект и так далее.

Фото: АВТОВАЗ