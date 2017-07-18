Первый этап строительства сквера 50-летия АВТОВАЗа пройдет в этом году

17 июля в администрации Тольятти состоялось заседание рабочей группы по вопросу строительства сквера в честь 50-летия АВТОВАЗа. Помимо чиновников городской администрации, в нем приняли участие депутаты, представители общественности и подрядной организации.

На заседании отметили, что подготовка к строительству уже началась. Воплотить в жизнь масштабный проект предстоит ООО ПСК «Волга». Именно с этой компанией по результатам проведения открытого аукциона 7 июля был подписан муниципальный контракт. Работы планируется проводить в два этапа. Первый этап включает в себя создание парковой зоны, благоустройство и подведение инженерных коммуникаций. Второй этап подразумевает непосредственно строительство выставочного зала. Согласно контракту, выполнение первого этапа должно быть произведено уже в этом году. На данные цели предусмотрено 170 млн рублей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как рассказал начальник строительного управления ПСК «Волга» Евгений Гордеев, график работ уже составлен, в настоящий момент компания занимается оформлением разрешительной документации. Параллельно на объекте организуется строительная площадка, решается вопрос с ее охраной и освещением. С августа начнутся демонтажные работы.

Как отметил депутат Госдумы РФ Владимир Бокк, сроки завершения работ, скорее всего, будут сжаты и перенесены с 2019 на 2018 год. А потому настоятельно посоветовал подрядчику мобилизовать все силы для максимально эффективной и качественной работы. Городская администрация, в свою очередь, выразила готовность оказать любую необходимую помощь в решении возникающих сложностей. Принять посильное участие в реализации проекта готовы ветераны АВТОВАЗа, общественные организации, представители ТГУ.