В МЧС региона напомнили о правилах детcкой безопасности на воде

26 июля в районе дачного массива "Сборщик" за ПТО под Тольятти утонул мальчик в возрасте около 12 лет. По предварительным данным, ребенок находился на озере вместе со своими сверстниками, в отсутствии взрослых. Ранее, 2 июня, на озере, расположенном в лесу за улицей Баныкина утонул 10-летний мальчик.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о правилах детcкой безопасности на воде:
Уважаемые родители! Не отпускайте детей к водоемам без надзора взрослых!
Уделите внимание организации досуга детей. Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте места пребывания детей. Плавание и игры на воде, кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью детей. Когда ребенок находится в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь — подчас минутная потеря бдительности может обернуться трагедией.
Взрослый, который присматривает за купающимися детьми, обязательно должен уметь плавать, оказывать первую помощь, владеть приемами проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, проявлять осторожность и соблюдать все требования безопасности, находясь с детьми на водоеме.
Обеспечение безопасности детей на воде включает в себя обязанности взрослых по организации купания и строгое соблюдение правил поведения на водоемах самими детьми. Только такие совместные действия могут предотвратить несчастные случаи на воде.
Взрослые обязаны не допускать:
Для купания детей во время отдыха на даче, походов, прогулок и экскурсий выбирается неглубокое место с пологим и чистым дном. Обязательно проводится обследование места купания хорошо плавающими взрослыми. И купание проводится под их непрерывным контролем.
Все дети должны помнить правила:
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.