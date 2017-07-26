В МЧС региона напомнили о правилах детcкой безопасности на воде

26 июля в районе дачного массива "Сборщик" за ПТО под Тольятти утонул мальчик в возрасте около 12 лет. По предварительным данным, ребенок находился на озере вместе со своими сверстниками, в отсутствии взрослых. Ранее, 2 июня, на озере, расположенном в лесу за улицей Баныкина утонул 10-летний мальчик.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о правилах детcкой безопасности на воде:

Уважаемые родители! Не отпускайте детей к водоемам без надзора взрослых!

Уделите внимание организации досуга детей. Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте места пребывания детей. Плавание и игры на воде, кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью детей. Когда ребенок находится в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь — подчас минутная потеря бдительности может обернуться трагедией.

Взрослый, который присматривает за купающимися детьми, обязательно должен уметь плавать, оказывать первую помощь, владеть приемами проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, проявлять осторожность и соблюдать все требования безопасности, находясь с детьми на водоеме.

Обеспечение безопасности детей на воде включает в себя обязанности взрослых по организации купания и строгое соблюдение правил поведения на водоемах самими детьми. Только такие совместные действия могут предотвратить несчастные случаи на воде.

Взрослые обязаны не допускать:

  • одиночное купание детей без присмотра;
  • купание в неустановленных местах;
  • катание на неприспособленных для этого средствах, предметах и другие нарушения правил.

Для купания детей во время отдыха на даче, походов, прогулок и экскурсий выбирается неглубокое место с пологим и чистым дном. Обязательно проводится обследование места купания хорошо плавающими взрослыми. И купание проводится под их непрерывным контролем.

Все дети должны помнить правила:

  • купаться только в специально отведенных местах;
  • не допускать шалостей на воде;
  • не подавать ложных сигналов тревоги;
  • не плавать на надувных матрацах, камерах, досках;
  • не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов;
  • не купаться в воде при температуре ниже + 18 градусов,
  • не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающих;
  • не кататься на самодельных плотах;
  • купаться только в присутствии старших.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.

 
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  3. 26.07.2017 18:24 [72] (0)
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