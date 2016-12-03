Неделя Тольятти: АВТОВАЗ разработает автомобиль нового поколения, Николай Меркушкин хочет полностью изменить технологический уклад города, вынесен приговор супругам, обманувшим горожан на 70 миллионов рублей

Предпоследняя неделя года запомнилась новостями с АВТОВАЗа, который в целом смотрит в будущее с нескрываемым оптимизмом, однако, сами рабочие на конвейере, судя по сообщениям в соцсетях, настроены менее оптимистично. Тоже можно сказать и о самом городе. Власти региона надеются, что благодаря статусу ТОР в ближайшие годы Тольятти сможет справиться со всеми своими проблемами.

Губернатор Николай Меркушкин сообщил о том, что на АВТОВАЗе намерены разработать автомобиль Lada нового поколения. "Завод набирает первых 250 молодых инженеров в конструкторское бюро, - рассказал Николай Меркушкин. - Они займутся разработкой автомобилей нового поколения, которые могут очень сильно отличаться от тех машин, которые есть сегодня. Без таких подходов конкурировать на рынке очень сложно".

Меркушкин также сообщил о том, что доля автомобилей марки Lada на рынке увеличилась за четыре года в полтора раза и отметил, что это хороший показатель, но задача - занять от 35% до 40% российского рынка.

Глава региона отметил: несмотря на некоторые успехи, ситуация на АвтоВАЗе пока остается сложной. "Положительные моменты, связанные с увеличением производства, пока не те, которые могли бы обеспечить благополучие коллектива, бюджет города Тольятти, платежи в бюджет области", - пояснил губернатор.

На этой же неделе президент АВТОВАЗа Николя Мор рассказал о планах компании на ближайшие годы.

- В следующем году мы запускаем LADA Vesta Cross в кузове универсал. А также у нас будет еще два очень интересных продуктовых события в период с конца 2017 до начала 2018 года. Цель, которой мы задались – это обновить всю модельную линейку LADA, применяя Х-концепцию дизайна, - сказал Мор

Речь может идти о фейслифтинговых версиях Лады Калины и Лады Гранты. Обновить эти модели АВТОВАЗ собирался уже давно. Причем в рамках фейслифтинга модели должны получить внешность в Икс-стиле, уже реализованном на седане Лада Веста и кроссовере Лада Х Рей.

Президент АВТОВАЗа также назвал ориентировочную цену на кросс-версию Весты в кузове "универсал".

- Как я сказал, первой моделью, которая будет запущена в конце следующего года, будет Lada Vesta Cross в кузове универсал, и этот автомобиль будет стоить как раз чуть-чуть больше 800 000 рублей, - сообщил Николя Мор в беседе с «Колёса.ру».

Тем временем, на самом предприятии рабочие устроили прощания по «Ниве». 21 декабря в социальных сетях появились фото с конвейера АВТОВАЗа, на которых изображены кузова LADA 4х4 с прикрепленными плакатами от рабочих.

Ранее сообщалось о том, что LADA 4х4 будет собираться на другом конвейере. Оборудование №62, где собирается LADA 4х4 сильно устарело и износилось, поэтому АВТОВАЗ уже несколько раз его модернизировал. Теперь же руководство решилось на радикальный шаг: полностью перенести сборку LADA 4х4 из отдельного СКП на третью нитку главного конвейера.

На этой неделе Губернатор Самарской области, выступая с ежегодным посланием депутатам и жителям региона, отметил, что в 2016 году далось решить важную задачу для будущего Тольятти – город получил статус территории опережающего развития. Николай Меркушкин подчеркнул, что если правительственная программа празднования 50-летия выпуска первого автомобиля на автозаводе направлена на изменение социальной инфраструктуры Автограда, то создание ТОР позволит создать в городе «новый производственно-технологический уклад».

Специально созданной группой по управлению ТОР представлен проект по созданию Российского национального инженерного центра «Четвертое рождение Тольятти». Его создание является главной задачей на ближайшие годы.

Отметим, что ранее в рамках форума «ТОР – новые возможности для бизнеса Тольятти», куратор разработки программы повышения качества среды моногородов Алексей Муратов рассказал о том, что к 2018 году Тольятти должен перейти на принципиально новый, более высокий уровень благоустройства. Муратов заявил, что все моногорода страны в ближайшие два года должны реализовать «5 шагов» по благоустройству. В частности, предполагается преобразить открытые городские пространства, улучшить условия для времяпрепровождения молодежи, благоустроить знаковые для населения места и территории возле социальных объектов, а также восстановить заброшенные объекты.

По мнению Муратова, потенциал и качество среды Тольятти выше среднего по сравнению с другими моногородами — здесь есть организационный, профессиональный, человеческий капитал и финансовые возможности. Но статус крупнейшего моногорода страны накладывает и дополнительные обязательства. В частности, Тольятти ставится задача по разработке и реализации ярких проектов принципиально нового, более высокого качества.

Резонансным на этой неделе стал приговор супружеской паре риэлторов, обманувших горожан на 70 миллионов рублей. Судом установлено, что учредитель и директор риэлтерского агентства «Литопс» вместе со своей супругой предлагали гражданам услуги по купле-продаже недвижимости, а также привлекали инвесторов в бизнес своей фирмы. Однако фактически свои обязательства семейная пара не выполняла, а полученные средства похищала. С потенциальными клиентами те выстраивали дружеские отношения, вместе проводили досуг, входя в доверие и злоупотребляя им в дальнейшем, сообщает прокуратура Самарской области.

Таким образом в период с декабря 2012 года по апрель 2015 года злоумышленники обманули 22 местных жителей, причинив ущерб на сумму свыше 70 млн рублей. Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимых виновными и назначил Гулаеву наказание в виде 8 лет, Гулаевой – 11 лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил исковые заявления потерпевших о возмещении материального ущерба.

Острая тема о нападениях на врачей коснулась и Тольятти. На этой неделе стало известно о том, что 20-летняя местная жительница устроила драку на приеме у врача-педиатра. Установлено, что 9 сентября в Тольяттинской городской поликлинике № 4 проходил прием к врачу-педиатру, к которому без предварительной записи пыталась попасть 20-летняя безработная жительница города. Ей стали воспрепятствовать 6 человек, ожидавших своей очереди, в связи с чем произошел конфликт с криками и дракой.

Вышедшая на шум 57-летняя врач попыталась успокоить данную девушку, которая ей в ответ высказала слова оскорбления в грубой нецензурной форме. Сотрудница медицинского учреждения обратилась с заявлением о привлечении молодой женщины к административной ответственности. Она признана виновной, тольяттинке назначен штраф в размере 1 000 рублей.

Мэрия сообщила о том, как будет работать общественный транспорт на Новый год. В ночь с 31 декабря на 1 января муниципальные предприятия будут осуществлять пассажирские перевозки до 4:00.

Кроме того, стало известно о том, что такси в новогоднюю ночь подорожает в два раза. Об увеличении тарифа с 7 вечера 31 декабря по 2 января сообщили в «Единой службе такси». В последний день года по двойному тарифу будут работать такси «Майами» и «Везет». Кроме того, некоторые таксомоторные парки могут ввести постепенное наращивание стоимости по мере приближения праздника. Например за два дня до Нового года цены могут быть повышены на 50 процентов и удвоиться в новогоднюю ночь. В начале предновогодней недели, с 26 по 28 декабря, возможно увеличение на 20 процентов от обычной стоимости поездки. Так, в частности, будет работать в Тольятти такси «Максим».